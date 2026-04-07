Pâques: Léon XIV a appelé Zelensky et Herzog pour plaider en faveur de la paix

Le pape Léon XIV s'est entretenu vendredi matin avec les présidents israélien Isaac Herzog et ukrainien Volodymyr Zelensky, auprès desquels il a de nouveau plaidé pour la paix, deux jours avant les fêtes de Pâques.

Ces échanges interviennent alors que Léon XIV célèbre sa première Semaine Sainte avant les fêtes de Pâques dimanche, tandis que M. Herzog fête la Pâque juive et que l'Ukraine s'apprête à célébrer la Pâque orthodoxe, qui tombe cette année le 12 avril.

L'entretien avec Isaac Herzog a notamment porté sur "l'importance de protéger la population civile et de promouvoir le respect du droit international et humanitaire", a précisé le Vatican dans un communiqué.

"La nécessité de rouvrir tous les canaux de dialogue diplomatique a été réaffirmée afin de mettre fin au grave conflit en cours et d'instaurer une paix juste et durable au Moyen-Orient."

Un communiqué de la présidence israélienne indique que les deux responsables ont échangé des vœux pour Pessah et Pâques avant d'aborder la guerre avec l'Iran.

"Ils ont également abordé la situation au Liban, et notamment l'importance de la sécurité des communautés chrétiennes de part et d'autre de la frontière", a-t-elle ajouté alors que de nombreux villages chrétiens du sud Liban sont en première ligne des bombardements israéliens.

Sur un ton plus chaleureux, le Vatican a également fait part d'un "entretien cordial" avec M. Zelensky lors duquel "le Saint-Père a présenté ses vœux à l'occasion des fêtes de Pâques et a réaffirmé sa proximité avec le peuple ukrainien".

"Il a également été question des efforts déployés pour promouvoir les initiatives humanitaires, notamment la libération des prisonniers."

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022, le Vatican joue un rôle de médiation discrète, s'employant à faciliter des échanges de prisonniers.

M. Zelensky a déclaré sur X qu'au moment même où il s'entretenait avec le pape, "les Russes ont de nouveau attaqué l'Ukraine" après une série de frappes qui ont touché au moins cinq régions depuis jeudi soir.

"Pas une seule heure de paix pour notre peuple, et voici la réponse de la Russie à notre proposition de trêve de Pâques", a-t-il écrit.

Mardi soir, le pape américain a déclaré espérer que le président Donald Trump "cherche une porte de sortie" à la guerre au Moyen-Orient, appelant "tous les dirigeants du monde à retourner à la table des négociations".

En février, il avait qualifié la paix en Ukraine de "nécessité urgente" devant "se traduire par des décisions responsables".