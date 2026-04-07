Zelensky dit avoir offert l'aide de l'Ukraine pour débloquer le détroit d'Ormuz

Le président ukrainien, Volodmyr Zelensky, a indiqué avoir offert l'aide de Kiev aux monarchies du Golfe pour débloquer le détroit d'Ormuz, dont la blocage par l'Iran a provoqué une crise énergétique mondiale.

"l'Ukraine est prête à aider pour tout ce qui concerne la défense"

"Personne ne nous a spécifiquement associés à la question du détroit d'Ormuz. Aux représentants du Moyen-Orient et du Golfe avec lesquels j'ai parlé durant ma visite j'ai dit: 'l'Ukraine est prête à aider pour tout ce qui concerne la défense'", a déclaré M. Zelensky.

Il s'exprimait jeudi devant des journalistes de médias incluant l'AFP, des propos sous embargo jusqu'à vendredi.

Le président ukrainien n'a cependant pas donné de précision, indiquant qu'il revenait aux Etats-Unis et aux pays de la région du Golfe et du Moyen-Orient de décider de la "méthode".

Il a mis en avant l'expérience de l'Ukraine dans la réouverture du couloir de la mer Noire bloqué par la Russie au début de son invasion contre l'Ukraine lancée en février 2022.

Le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient par les frappes israélo-américaines contre l'Iran le 28 février a interrompu les négociations sous médiation de Washington entre Kiev et Moscou.

Il fait aussi craindre un manque d'approvisionnement en équipement militaire crucial pour l'Ukraine pour faire face aux forces russes.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, Kiev cherche à faire valoir son expérience dans la défense antiaérienne contrant les drones de conception iranienne Shahed, utilisés quotidiennement par la Russie pour viser l'Ukraine, et auxquels sont confrontées les monarchies du Golfe visées par Téhéran.

Le président ukrainien s'est rendu dans plusieurs pays du Golfe et du Moyen-Orient la semaine dernière, signant notamment avec le Qatar et l'Arabie Saoudite des accords de coopération dans le domaine de la défense.

"Je pense que nous avons changé l'attitude du Moyen-Orient et de la région du Golfe à l'égard de l'Ukraine pour les années à venir", a-t-il estimé.