Ross Edgley swims round Britain

He’s just become the first person to swim round Britain- here’s how Ross Edgley sees himself as part of a tradition of British adventurers.
6 comments
Ian M.08/11/2018 18:18
hard to tell who’s more of a legend - this guy or mo farah
Thomas P.08/11/2018 15:55
he did it!
Filip S.08/11/2018 10:24
he’s done it!!
Craig M.07/11/2018 22:07
💪💪💪💪👏👏👏👏👏🦈🦈🦈🦈🍺🍺 un blevabil ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
عباس ا.06/11/2018 18:05
امام كل السلطات والاعلام والمنظمات البريطانية المحترمة : م / جرائم مافيات الحكومات والانظمة الماسونية نعرض امامكم اخطر جرائم الابادة الجماعية لكل الشعوب والانتهاكات البشعة للحقوق كافة باستعمال الاقمار الصناعية من قبل مافيات المخابرات الماسونية عبدة الشيطان لملاحقة الابرياء حسب الادلة المنشورة والتي ستنشر الاف الجرائم منها هنا بغرض القتل والتعذيب والسجن وغسل الدماغ ومسخ الشخصية بالرصد والتعرض على مدار الساعة في كل العالم ومدى الحياة ورفض كل الجهات المعنية المحلية والدولية نشر وفضح والتصدي لهذه الابادة 0 اطلب النشرواستضافتي لدى كل السلطات والجهات لديكم ليطلع الراي العام ويفضح وينقذ الملايين المستهدفة والابرياء من الجرائم الماسونية بالاقمار الصناعية وكذلك التحقيق الدولي فيها ومع كلا العصابات والمافيات المذكورة هنا مع توفير الحماية لي ولعائلتي ولوثائقي لتقديم كل اسرار الماسونية التي لا يعلمها احد كوني احد الملاحقين مدى الحياة = عباس عزاوي علي = العراق = بغداد = 009647704270954 الادلة والتفاصيل على صفحتي فيسبوك – عباس العزاوي غاندي الجديد ايضا لم تظهر ايقونة الصورة لارفاق اخطر الادلة لوجود منع من النشر والكلام في كل المواقع والنت والاعلام لصالح المافيات والماسونية وهي موجودة على صفحتي باسم - عباس العزاوي غاندي الجديد - علما ان خانة النشر بالاعلى لم تظهر
Andrea B.06/11/2018 12:38
ti ricordi a Dover il pub con gli orari? Ecco la ragione