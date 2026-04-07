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Les grands magasins Le Printemps annoncent la suppression de 229 postes

Reuters
La direction des grands magasins Le Printemps a annoncé mardi la suppression de 229 postes (sur près de 3.000) sur l'ensemble de ses magasins et son siège, et "cesser les activités du magasin de Rennes".
Brut.avec AFP
Publié le
07
/
04
/
2026
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La célèbre enseigne française fondée en 1865 invoque dans un communiqué "un ralentissement durable des ventes des biens de consommation", une baisse du pouvoir d'achat mais aussi l'essor concurrentiel de la mode ultra-éphémère et de la seconde main.

Cette réorganisation, annoncée aux partenaires sociaux, prévoit également "la modification de 17 postes, et la création de 91 postes".

Fondé en 1865 par Jules et Augustine Jaluzot, l'enseigne regroupe 20 magasins Printemps en France (dont 3 affiliés), mais aussi à Doha (Qatar) et à New York (Etats-Unis) ainsi qu’une place de marché qui héberge près de 3.000 marques.

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