Une vie : Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe, d’Harry Potter à la scène

Il a incarné le sorcier le héros de J.K. Rowling au cinéma pendant 10 ans. Aujourd’hui, il brille au théâtre et soutient activement la cause LGBTQ+.

Daniel Radcliffe naît en 1989 en Angleterre d’une mère directrice de casting et d’un père agent littéraire. À 6 ans, il joue le rôle d’un singe dans une pièce de théâtre de son école. À 8 ans, il n’arrive pas à lire le premier tome des aventures d’Harry Potter…

« C’est moi qui ai lu le moins Harry Potter dans ma classe »

Pourtant, trois ans plus tard, il est remarqué par un directeur de casting alors qu’il assiste à une pièce de théâtre avec son père. « Plein de garçons dans ma classe savent que je n’ai lu que le premier ou les deux premiers, alors que ces mecs-là sont totalement fans ! Ils sont peu en colère parce que je suis le moins… C’est moi qui ai lu le moins Harry Potter dans ma classe, et j’ai quand même réussi à décrocher le rôle », se souvenait Daniel Radcliffe en 2010.

Face à plusieurs centaines d’autres garçons, il décroche ainsi le rôle d’Harry Potter aux côtés d'Emma Watson dans l’adaptation au cinéma du roman à succès de J.K. Rowling. En 2007, il publie plusieurs poèmes dans le magazine Rubbish sous le pseudonyme de Jacob Gershon. La même année, il change de registre en apparaissant nu dans la pièce de théâtre Equus.

Engagé dans la lutte contre le suicide chez les jeunes personnes LGBTQ+

Quelques mois plus tard, Daniel Radcliffe décide de vendre aux enchères les pantalons qu’il portait dans la pièce au profit de plusieurs associations qui luttent contre le sida ou soutiennent les enfants atteints de maladies en phase terminale. À 21 ans, il reçoit le Hero Award de The Trevor Project, une association qui aide à prévenir le suicide chez les jeunes personnes LGBTQ+, pour son implication dans cette lutte.

En août 2010, il décide d’arrêter de boire après près de trois ans d’excès. Il avouera plus tard être parfois arrivé ivre sur le tournage de Harry Potter et le Prince de sang-mêlé. En 2011, 10 ans après la sortie du premier film, il incarne pour la dernière fois Harry Potter. À 23 ans, sur le tournage du film Kill Your Darlings, il rencontre celle qui partage sa vie aujourd’hui encore, la comédienne Erin Darke.

Il se positionne contre les tweets transphobes de J.K. Rowling

À 26 ans, Daniel Radcliffe reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 2018, il est de retour sur les planches de Broadway pour la pièce The Lifespan of a Fact. À 30 ans, il incarne le militant anti-apartheid Tim Jenkin dans le film Escape from Pretoria. En février 2020, il déclare qu’il ne souhaiterait pas reprendre le rôle de Harry Potter. Au même moment à Londres, il incarne Clov, un personnage incapable de s’asseoir dans la pièce absurde de Samuel Beckett, Endgame, face à Alan Cumming.

En juin 2020, après la publication par J.K. Rowling de plusieurs tweets transphobes, réduisant notamment le fait d’être une femme à celui d’avoir ses règles, Daniel Radcliffe réagit. « Si Jo est incontestablement responsable du cours que ma vie a pris, je me sens obligé de dire quelque chose en ce moment. Les femmes transgenres sont des femmes. Toute affirmation contraire efface l'identité et la dignité des personnes transgenres. »