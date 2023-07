“L’ordre, l'ordre, l’ordre”

Sur TF1 et France 2, le président de la République a été interrogé, lundi 24 juillet, au sujet des violences qui ont été marquées par la mort du jeune Nahel, lors d’un contrôle. De ces émeutes qui sont apparues dans différentes villes de France, Emmanuel Macron en tire quatre leçons, la première étant “l'ordre, l'ordre, l'ordre”. Pour lui, le pays a besoin d’un retour de l’autorité à chaque niveau et d’abord dans la famille. “C'est tout le chantier que je veux pouvoir ouvrir à la fin de l'été, celui de l'autorité parentale. C'est que beaucoup de ces jeunes, ce n'est pas l'éducation nationale, c'est encore moins la police qui peut régler le problème. Il faut le traiter à la cause.”

“La deuxième leçon que j'en tire, c'est que nous avons, dans les 500 villes environ où ces difficultés ont émergé, un besoin de revoir, en quelque sorte, notre politique de répartition des difficultés. Sans doute l'une des limites de notre République, c'est que pendant des décennies, on a concentré les difficultés dans les mêmes quartiers, aux mêmes endroits.” Le président indique qu’un “troisième chantier doit s’ouvrir”, celui de la prévention de ces difficultés, qui est celui de “l’école de l'accompagnement de l'enfance, au-delà de la famille.”

Enfin, il indique vouloir trouver un “ordre public numérique”. “Sur ces réseaux sociaux, beaucoup de ces jeunes se sont donné rendez-vous, ont organisé ces émeutes, ont parfois fait des concours par certains réseaux. Et donc on doit réussir là aussi d'abord à mieux protéger nos enfants et nos jeunes adolescents des écrans. On a passé plusieurs textes, il faut maintenant les appliquer. Et on doit, de manière partenariale avec ces plateformes, réussir à très vite retirer les contenus quand ils appellent à la violence, mais trouver en quelque sorte un ordre public numérique qui permette de prévenir ces débordements.”

