Interview Christian Clot : étape 3 en Amazonie

"Tout devient plus sombre. On quitte l'atmosphère, on quitte l'air qui nous entoure et notre capacité à voir le ciel. " Christian Clot poursuit son aventure en milieu hostile. Son défi : passer 30 jours au coeur de la plus grande forêt tropicale sur Terre. Étape 3 : L'Amazonie, la région la plus chaude et humide au monde.