Oscars : Joaquin Phoenix défend la cause animale

Le discours de Joaquin Phoenix aux Oscars sur la cause animale

Joaquin Phoenix a été élu meilleur acteur lors des Oscars 2020. Il en a profité pour plaider pour la cause du véganisme, et a parlé de son frère décédé.

Joaquin Phoenix élu meilleur acteur pour le film Joker, de Todd Philipps. Si tout le monde s’y attendait, personne ne pensait que l’acteur livrerait un discours aussi engagé sur la cause animale. En voici la retranscription.

« Nous nous sommes déconnectés du monde naturel »

J'ai beaucoup réfléchi aux problèmes inquiétants auxquels nous faisons tous face. Et j'ai parfois l'impression que nous pensons, ou que l'on nous fait penser que nous soutenons des causes différentes. Mais moi, je vois des points communs.

Que l'on parle de l'inégalité des sexes, du racisme, des droits LGBT, du droit des autochtones ou du droit des animaux, nous parlons du combat contre l'injustice. Nous parlons du combat contre l'idée qu'une nation, qu'un peuple, qu'une race, qu'un genre ou qu'une espèce ait le droit de dominer, contrôler, utiliser et exploiter une autre en toute impunité.

Je pense que nous nous sommes déconnectés du monde naturel et beaucoup d'entre nous sommes coupables d'une vision égocentrique du monde, de la croyance que nous sommes le centre de l'univers. Nous nous rendons dans le monde naturel et nous dilapidons ses ressources. Nous nous autorisons à inséminer artificiellement une vache et une fois qu'elle donne naissance, nous volons son veau, même si ses pleurs de souffrance sont indéniables.

« J'ai été égoïste, j'ai parfois été cruel »

Puis nous prenons le lait destiné à son veau et nous le mettons dans notre café et dans nos céréales. Je pense que nous avons peur de changer parce que nous croyons qu'abandonner quelque chose passe par un sacrifice. Mais les humains, à leur meilleur, sont tellement inventifs, créatifs et ingénieux que je crois que si nous utilisons l'amour et la compassion comme principes fondateurs, nous pouvons créer, développer et appliquer des modes de changement qui bénéficieront à tous les êtres sensibles et à l'environnement.

J'ai été mauvais dans ma vie, j'ai été égoïste, j'ai parfois été cruel et un collaborateur compliqué, mais je suis reconnaissant que tant d'entre vous dans cette salle m'aient donné une seconde chance. Je pense que nous sommes à notre meilleur quand nous nous soutenons les uns les autres. Pas quand nous nous dénonçons les uns les autres pour des erreurs du passé, mais quand nous nous aidons à grandir, que nous nous éduquons, lorsqu'on se guide les uns les autres vers la rédemption. C'est le meilleur de l'humanité.

Je veux que… Quand… mon frère a écrit cette phrase… Quand il avait 17 ans, il a dit : « Viens aider avec amour et la paix suivra. »