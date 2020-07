Anne et sa famille zéro déchet, 2 ans après

Anne et le Zéro déchet, deux ans après

Nous l’avions rencontrée en 2018, et elle faisait déjà figure d’exemple en termes de zéro déchet. Deux ans plus tard, elle fait encore mieux.

« Une personne normale produit 300 kg de déchets. Nous, dans notre famille, chacun produit 10 kg », se targuait Anne quand nous l’avions rencontrée en 2018. Depuis, elle a encore progressé ! « Je suis passée à 100 grammes en trois mois. Je me suis lancé un défi : de novembre 2018 à février 2019, j’ai rempli un bocal avec mes déchets et j’ai récolté uniquement 100 grammes de déchets. J’en aurais eu 100 kilos si j’avais eu une consommation classique. »

Les lingettes pipi

L’invention d’Anne qui a fait la différence, c’est la lingette pipi. Car parmi les déchets qui prennent le plus de place, il y a les rouleaux en carton de papier toilettes. « J’ai mis en place des lingettes cousues dans un ancien drap, des rectangles. On a le système des lingettes propres et des lingettes usagées », développe Anne.

Depuis six ans, Anne garde la même bouteille de vinaigre blanc, qu’elle re-remplit constamment. « Je l’ai finie en janvier 2014 et c’est là que j’ai eu un déclic. Je me suis dit : cette bouteille, elle est trop belle, c’est hors de question que je la jette. Je n’adhère pas du tout à la société du tout jetable. J’ai l’impression de jeter un produit beaucoup trop précieux qui est le pétrole, donc je préfère m’organiser et prendre le temps de re-remplir mes bouteilles en boutique. »

Depuis notre dernière rencontre, Anne a par ailleurs la même brosse à dents, dont elle peut changer la tête à l’envi. Elle fabrique en outre ses éponges avec une planche, des clous et des chaussettes trouées ou orphelines. « Elles sont lavables et je m’en sers pour nettoyer les lavabos, les baignoires et les douches », détaille la mère de famille.