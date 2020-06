3 randonnées vertigineuses à travers le monde

Trois randonnées vertigineuses à travers le monde

Pour les amateurs de sensations fortes !

Huashan

Huashan est l'une des cinq montagnes sacrées de Chine. Située en à 120 km de la ville de Xi'an en plein cœur de la Chine, elle est considérée comme l'une des randonnées les plus dangereuses au monde. Sur une portion du chemin, seule une planche de 30 cm de large sépare les randonneurs d'un précipice de 700 m. Suivent des corniches étroites et des escaliers de pierre.

Pour sécuriser le parcours, certains chemins ont été fermés et il est maintenant obligatoire de s'harnacher sur les portions à risque. Plusieurs temples et monastères taoïstes et près de 1.500 reliques sont dispersés le long du sentier. Autrefois réservée aux sages et aux ermites, la montagne attire aujourd'hui des centaines de milliers de touristes chaque année.

El caminito del Rey

Il se trouve dans le Parc des Ardales, au sud de l'Espagne. Cette randonnée est réservée aux plus téméraires. Son chemin borde des précipices vertigineux au-dessus desquels les randonneurs jouent les funambules. Connu pour sa dangerosité, le sentier a même été fermé en 2001 après le décès de cinq personnes.

Après 5,5 millions d'euros d'investissement et de nombreux travaux de sécurisation, il a rouvert ses portes au public en 2015. El Caminito del Rey, « le Petit Chemin du Roi » en français, doit son nom au monarque Alphonse XIII, qui a inauguré le chemin en 1921.

Creusé dans la roche, le parcours longe les gorges d'EI Chorro où coule la rivière Guadalhorce. Sous certaines passerelles, on peut voir plus de 100 m de vide. Long de 7,7 km, le parcours se complète généralement en 3 à 4h. L'accès est limité à 600 personnes par jour et le port d'un casque est obligatoire.

La piste des Anges

Ce chemin mène à un promontoire spectaculaire : la "Piste des Anges". Situé dans l'Utah, aux États-Unis, ce sommet est l'un des plus célèbres du parc national de Zion. Du haut de ses 1765 m, il donne une vue exceptionnelle sur le canyon. Mais y monter peut devenir un vrai défi…

Il faut parcourir 453 m de dénivelé en suivant un sentier parfois escarpé et vertigineux. Sur le chemin, on suit une jolie rivière, on traverse un canyon étroit, on enchaîne les lacets pentus… Une fois au point appelé « Scout Lookout », à 300 m du sol, la vue est déjà impressionnante.

Plusieurs marcheurs s'arrêtent à cet endroit car le dernier kilomètre est plus dangereux. Ici, le chemin très étroit longe le vide. Des chaînes permettent de s'accrocher aux parois pour franchir ce passage.

Après environ 4 km de marche, on arrive enfin au sommet du rocher. Le panorama à 360° permet d'admirer une grande partie de la vallée. Pour parcourir l'Angel Landing trail en entier, compter environ 4 heures de marche.