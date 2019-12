DirtyBiology en Centrafrique : la violente réalité de la guerre civile

"On sait, nous, Centrafricains, que les gens meurent. Mais on ne connaît toujours pas la vraie raison de cette guerre dans notre pays." En Centrafique où une violente guerre civile fait rage depuis des années, la situation humanitaire est désastreuse. Le vidéaste Léo Grasset (Dirtybiology) et Brut se sont rendus sur place.