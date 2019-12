Une vie : Idrissa Gueye

Idrissa Gana Gueye : la nouvelle star du PSG

Son transfert a coûté bien moins cher que Neymar ou Mbappé, mais sur le terrain, la révélation du PSG, c’est lui. Voici l’histoire du Sénégalais Idrissa Gueye, devenu à force de travail et en toute humilité l’un des meilleurs joueurs du monde.

Transféré au PSG, pour 7 fois moins d’argent que Neymar et pour 6 fois moins d’argent que Mbappé, le Sénégalais Idrissa Gueye s’est imposé sur le terrain comme la nouvelle star du PSG. « Ça a toujours été un jeune qui a beaucoup travaillé (…) et aujourd’hui, c’est un joueur de très, très haut niveau » explique Rudi Garcia, entraîneur d’Idrissa Gueye à Lille.

Il est souvent comparé à N’Golo Kanté pour son rôle sur le terrain, sa discrétion et son sens du collectif. Son maillot est floqué de son deuxième prénom, "Gana", en hommage à son grand-père qui s’appelait du même nom.

Né au Sénégal, à Dakar, il débute sa formation à 14 ans à l’institut Diambars. À 18 ans, il arrive en France, à Lille. À 21 ans, il y joue son premier match professionnel et ses premiers matches de Ligue Europa et de Ligue des champions.

À 22 ans, il est sélectionné pour la première fois dans l’équipe nationale du Sénégal avec laquelle il dispute un an plus tard, en 2012, les Jeux olympiques de Londres. À 25 ans, il est transféré dans le championnat anglais, à Aston Villa. Un an plus tard, il rejoint le club d’Everton où il brille au milieu de terrain pendant trois saisons.

À 29 ans, il perd avec le Sénégal la finale de la Coupe d’Afrique des nations face à l’Algérie. Le même été, il est transféré au PSG pour 32 millions d’euros, une somme relativement modeste pour le club parisien qui avait déjà tenté, en vain, de le recruter lors du mercato hivernal précédent.

Le 18 septembre 2019, alors qu’il dispute seulement son quatrième match au PSG et son premier en Ligue des champions dans son nouveau club, il réalise un match époustouflant contre le Real Madrid. Selon Idrissa Gueye, la victoire n’aurait pas été possible sans ses coéquipiers : « On a su travailler tous ensemble et les joueurs m’ont beaucoup aidé pour mon intégration ». Alors que le joueur d’origine sénégalaise remercie son équipe, il recueille les louanges de ses coéquipiers et de l’ensemble des commentateurs.

« Il est une machine ! Il n’arrête jamais de courir, il fait beaucoup de récupérations, il gagne beaucoup de ballons. » s’exclame Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Idrissa Gana Gueye n’est sans doute pas le plus médiatique des joueurs parisiens mais il est sur le terrain l’un des meilleurs joueurs de la capitale et l’un des meilleurs joueurs africains au monde.