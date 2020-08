Quand les gouvernements sévissent face à TikTok

Trois pays en guerre contre TikTok

Pour atteinte aux bonnes moeurs, suspicion d’espionnage ou à cause de tensions inter-étatiques, l’application favorite des millenials est interdite dans plusieurs pays.

L’Inde a récemment interdit TikTok, une application qui permet de se filmer dans de courts clips musicaux et qui connaît un succès retentissant dans le pays. Et les États-Unis pourraient peut-être lui emboîter le pas, ou du moins faire en sorte que l’application soit rachetée… On vous explique tout.

États-Unis

TikTok appartient à l'entreprise Internet chinoise ByteDance, et la loi chinoise sur le renseignement national permet au gouvernement d'accéder aux données de toute entreprise ou de tout individu chinois.

« Nous évaluons actuellement chaque cas où nous pensons que les données des citoyens américains, qu'elles soient sur leur téléphone ou dans leur système ou dans leur dossier médical, nous voulons nous assurer que le Parti communiste chinois n'a pas les moyens d'y accéder facilement », a déclaré Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain.

L'armée américaine, pour sa part, a déjà banni TikTok de ses téléphones. Mais les représentants de TikTok nient les accusations selon lesquelles l'application serait contrôlée par le gouvernement chinois. « En matière de sûreté et de sécurité, nous construisons l'application la plus sûre parce que nous savons que c'est la bonne chose à faire », a réagi la responsable de la branche américaine de TikTok, Vanessa Pappas.

Le 2 août 2020, le groupe Microsoft a annoncé qu'il discutait d'un plan de rachat des activités de l'application aux États-Unis. Donald Trump a même accordé un délai de 45 jours à toute entreprise américaine pour négocier la vente.

Inde

L’Inde a interdit TikTok le 29 juin, ainsi que 58 autres applications chinoises, les qualifiant de menace à la sécurité et à la souveraineté de l'Inde. « Actuellement, Tik Tok se conforme aux directives du gouvernement et nous, les créateurs indiens, n'avons pas accès à l'application. Nous ne pouvons pas non plus créer de vidéos, ni regarder d'autres vidéos sur TikTok », déplore l’influenceuse Nidhi Kumar.

Cette interdiction fait suite à la montée des tensions militaires entre la Chine et l’Inde, qui revendiquent toutes deux la zone frontalière himalayenne. « 20 de nos soldats sont morts en martyrs, les gens sont en colère ici. Nous voulons boycotter les applications chinoises », déclarait à ce propos un manifestant. L'Inde représentait l'un des plus importants marchés pour TikTok à l'international.

« Il y a beaucoup de gens comme moi qui viennent de villages qui n'ont pas de plateforme et qui ne peuvent pas montrer leur talent, mais ils ont pu le mettre en avant grâce à TikTok. Ce fut un choc brutal… Cela fait presque deux ans et demi que j'ai commencé à utiliser TikTok . J'ai travaillé très dur pour avoir plus de followers, et mes followers ont beaucoup augmenté. Mais tout ce que le pays veut doit être fait. Et je n'irai pas à l'encontre de leur décision », constate tristement l’influenceuse Mamta Verma.

Égypte

L'Égypte a mis en place des contrôles stricts sur Internet, ce qui permet aux autorités de surveiller les comptes des réseaux sociaux qui ont plus de 5.000 followers. En juillet 2020, cinq femmes ont été condamnées à deux ans de prison et à une amende de près de 19.000 dollars pour « atteinte aux bonnes moeurs » dans des contenus postés sur TikTok.

Des groupes de défense des droits demandent aux autorités égyptiennes de cesser de cibler les femmes pour leur activité sur TikTok. « Se posant en arbitres moraux, les autorités égyptiennes fixent des limites à ce qui est socialement et politiquement admissible sur les médias sociaux », s’est insurgée l’organisation Access Now.