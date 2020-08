3 spots de plongée incroyables à travers le monde

Trois spots de plongée incroyables à travers le monde

Brut vous fait découvrir l’Île de Sipadan, les cénotes du Yucatan et l’épave de paquebot S.S. Yongala.

L’Île de Sipadan

L'île de Sipadan, au large de Bornéo, abrite des sites de plongée souvent considérés comme les plus beaux au monde. Le spot incontournable : Barracuda Point. Comme son nom l'indique, on peut y voir plusieurs milliers de barracudas, mais aussi des requins pointe-blanche, des poissons-perroquets à bosse et une multitude de petits nudibranches.

Un peu plus loin se trouve le spot de Turtle Cavern : une grotte sous-marine, repère d'immenses tortues et cimetière d'animaux marins. Autre endroit fantastique, le South Point, un mur de corail où se promènent requins-marteaux et raies mantas. Les 12 spots de plongée autour de l'île font partie d'une zone marine protégé. Afin de préserver l'écosystème unique de Sipadan, le gouvernement malaisien limite l'accès à 120 plongeurs par jour.

Les cénotes du Yucatán

Des cavités cachées remplies d'eau turquoise… Ces « cénotes » (des cavités remplies d'eau), sont formés par une dissolution ou un effondrement de roches calcaires, révélant ainsi un réseau de grottes et de rivières souterraines. Certains tronçons sont accessibles aux plongeurs.

Parmi les lieux les plus énigmatiques, on trouve le système de Sac Actun, la plus grande grotte inondée jamais découverte. Ici, les scientifiques ont découvert des fossiles d'animaux éteints il y a plus de 10.000 ans, ainsi qu'un squelette humain. L'anneau de cénotes du Yucatán est aujourd'hui candidat au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le S.S. Yongala

Sur cette épave, la nature a repris ses droits. Ce bateau est aujourd'hui presque entièrement recouvert de corail. Le S.S. Yongala a été coulé par un cyclone le 23 mars 1911. Il effectuait la liaison entre Melbourne et Cairns, en Australie. Aucun des 122 passagers n'a survécu. En 1958, un pêcheur retrouve la trace du paquebot, au milieu de ce qui est aujourd'hui le parc marin de la Grande Barrière de Corail.

L'épave du S.S. Yongala attire maintenant de nombreux plongeurs. La carcasse du bateau, bien conservée, s'étend sur 109 m de long, et de nombreuses espèces marines ont redonné vie à l'épave. On peut y observer des raies marbrées, des mérous géants, des requins bouledogues… Entre octobre et janvier, il est également possible d’apercevoir des requins-baleines.